- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مراهق تايلاندي بسبب إدمان الفيديو جيم والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
بعد أن استمر في ممارسة ألعاب الفيديو طوال الليل عثرت عائلة على ابنها المراهق ميتا في غرفته، نتيجة إصابته بسكتة دماغية.
وكان الفتى التايلاندي بياوات هاريكون يبلغ من العمر 17 عاما، وعانى إدمان ألعاب الفيديو، إذ كان يمضي الليل كاملا وهو يلعب بشكل متواصل، مع تركيزه على ألعاب القتال والمعارك.
وبعد ليلة من اللعب من دون توقف عثر والد المراهق على ابنه ملقى على الأرض، بعد أن سقط من كرسي المكتب الذي يحمل جهاز الكمبيوتر، وكانت علب من «الأطعمة الجاهزة» تغطي طاولته، بالإضافة إلى مشروب غازي قرب قدمه، ليكتشف أن ابنه فارق الحياة بالفعل.
وحددت السلطات المختصة في تايلاند سبب الوفاة بـ«السكتة الدماغية»، معتبرين أنها كانت نتيجة اللعب الذي استمر طوال الليل على جهاز الكمبيوتر، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مراهق تايلاندي بسبب إدمان الفيديو جيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.