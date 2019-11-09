وفاة مراهق تايلاندي بسبب إدمان الفيديو جيم 

السبت 9 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

بعد أن استمر في ممارسة ألعاب الفيديو طوال الليل عثرت عائلة على ابنها المراهق ميتا في غرفته، نتيجة إصابته بسكتة دماغية.

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وكان الفتى التايلاندي بياوات هاريكون يبلغ من العمر 17 عاما، وعانى إدمان ألعاب الفيديو، إذ كان يمضي الليل كاملا وهو يلعب بشكل متواصل، مع تركيزه على ألعاب القتال والمعارك.

وبعد ليلة من اللعب من دون توقف عثر والد المراهق على ابنه ملقى على الأرض، بعد أن سقط من كرسي المكتب الذي يحمل جهاز الكمبيوتر، وكانت علب من «الأطعمة الجاهزة» تغطي طاولته، بالإضافة إلى مشروب غازي قرب قدمه، ليكتشف أن ابنه فارق الحياة بالفعل.

وحددت السلطات المختصة في تايلاند سبب الوفاة بـ«السكتة الدماغية»، معتبرين أنها كانت نتيجة اللعب الذي استمر طوال الليل على جهاز الكمبيوتر، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.