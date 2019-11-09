ليبيا: أكثر من ألفي قتيل باشتباكات طرابلس منذ إبريل

طرابلس ـ د ب ا: كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، عن حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة بمحيط العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وما تعرف بـ”قوات الشرق الليبي” بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال حمزة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة بمحيط العاصمة طرابلس منذ بدايتها في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغت 2431 قتيلا، من بينهم 192 مدنيا (منهم 22عنصرا طبيا و36 سيدة و38 طفلا) و 7585 جريحا حالتهم تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.

واستند رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في ذلك إلى مصادر طبية بعدد من المستشفيات، من بينها، غريان العام ومصراته العام والزهراء وترهونة والمستشفى الميداني في تاجوراء. ومن ناحية أخرى،أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان، تأكيدها رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم خلالها إعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا، خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا. وشددت اللجنة على موقفها الراسخ، المتمثل في عدم السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا.