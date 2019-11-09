الجيش السوري يشتبك مع القوات التركية شمال سوريا

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أفادت وسائل إعلام سورية أن اشتباكات حصلت بين وحدات من الجيش السوري وقوات تركية في قرية أم شعيفة شمال شرق سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن اشتباكات عنيفة حصلت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش العربي السوري والقوات التركية وحلفائها في قرية أم شعيفة بريف رأس العين. ووصلت تعزيزات نوعية جديدة للجيش السوري عن طريق البرّ إلى منطقة الجزيرة السورية صباح امس.

ووصلت الخميس تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش السوري إلى محافظة الحسكة عبر طريق عام (الحسكة – الرقة) مروراً بمنطقة (أبيض)، وهي تعد الدفعة الثالثة من نوعها منذ بدء الجيش السوري بالانتشار على طول الشريط الحدودي مع تركيا.

ونقلت “سانا” عن مصدر ميداني بأن التعزيزات العسكرية الجديدة قوامها كتيبة مشاة من اللواء 61 في الفرقة العاشرة بالجيش العربي السوري، وهي مزودة بدبابات وأسلحة ثقيلة وصلت إلى بلدة تل تمر غرب الحسكة، وبدأت على الفور بالانتشار والتمركز في سلسلة من المواقع التي تمتد من بلدة أبو راسين وصولاً إلى الحدود السورية – التركية شمال رأس العين.

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