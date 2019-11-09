أوكرانيا تبدأ آخر عملية انسحاب لقواتها من الشرق المضطرب

كييف ـ د ب أ: بدأت أوكرانيا آخر عملية انسحاب للقوات، ضمن ثلاث عمليات انسحاب من منطقة الصراع شرق أوكرانيا وهي خطوة يتعين أن تمهد الطريق لقمة سلام مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا. وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء امس إن الانسحاب بدأ امس في أعقاب وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام، حسبما قال المتحدث باسم الجيش، اندري اهييف هاتفيا. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الانسحاب لمدة ثلاثة أيام، يعقبه إزالة الألغام. وقالت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء إن انفصاليين تدعمهم روسيا، بدأوا أيضا سحب قواتهم بالقرب من قرية “بيتريفسكي”. وكانت المنطقة أحدث ثلاث مناطق، تم اختيارها لبدء عملية سحب القوات.

وكان الصراع، الذي اندلع بعد أن ضمت روسيا القرم من حليفتها السابقة في عام 2014، وأيدت الانفصاليين في دونباس، قد أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص. وبينما يتقلص القتال عن ذروته، فإن الحرب تلحق أضرارا بهدف أوكرانيا للاندماج مع الغرب والانتعاش الاقتصادي.

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