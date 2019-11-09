عبدالسلام جمعة يتحدث عن انطلاقة الوحدة الإماراتي مع مدربه خمينيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عبدالسلام جمعة، مدير فريق الوحدة الإماراتي، إن الإسباني مانويل خميمنيز المدير الفني الجديد للفريق، استطاع أن يوظف اللاعبين بشكل جيد، مما أدى بالتبعية لتحسين النتائج خلال المباريات التي تولى فيها قيادة الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الوحدة أعلن مؤخرا تعيين خيمينيز مديرا فنيا للفريق خلفا للهولندي موريس شتاين الذي أقيل لسوء النتائج.

وأضاف جمعة، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" عقب التعادل مع الوصل 2-2 بالجولة السابعة من دوري الخليج العربي، أنه خلال فترة التوقف المقبلة ستكون هناك فرصة من أجل إعادة ترتيب الأوضاع، وسيحصل المدرب الجديد على متسع من الوقت لإعادة تنظيم أوراقه قبل استئناف المسابقة.

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ويتوقف الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف منتخب الإمارات مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد جمعة أن الفترة الماضية للمدرب موريس شتاين فترة وانتهت، ولا يفكر فيها النادي نهائياً خلال الفترة الحالية.

وأتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق مع المدرب الجديد في تطور لافت ويقدم مستوى جيدا، وسيتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة.