كلوب يقتل حلم جماهير ليفربول بضم مبابي.. ويوضح السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بعدم وجود فرصة لدى ناديه للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مرجعا ذلك لأسباب مالية في المقام الأول.

وكانت تقارير صحفية قد ظهرت مؤخرا تربط اللاعب الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ملعب "أنفيلد" في أقرب فرصة ممكنة، ما أنعش أحلام جماهير الفريق بالتعاقد مع نجم جديد ينضم إلى ترسانته الهجومية المدججة بالنجوم المميزين.

وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب: "شراء لاعبين من هذه النوعية أمر صعب، ولا أرى أن هناك ناديا قادرا على شراء مبابي من سان جيرمان في الوقت الحالي".

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وأضاف: "من وجهة نظر رياضية، لا توجد أسباب كثيرة لعدم التعاقد معه، فهو لاعب رائع، لكن الأمر متعلق بالأموال، وبالطبع ليست لدينا فرصة، وهذا أمر مؤكد، وآسف لقتل هذه القصة".

رغم ذلك، يرى المدرب الألماني أن النجاح الذي حققه الفريق في السنوات الأخيرة سيسهل مهام ناديه في إقناع أفضل اللاعبين بالتوقيع له؛ إذ قال: "لا أعتقد أننا نعاني بشأن ذلك".

واختتم: "عندما تتحدث مع أحد اللاعبين تشعر بذلك، سواء هذا العام أو منذ 3 سنوات، ويمكنك رؤية ذلك في عين اللاعب، ولست متأكدا عما إذا كانت كلمة شرف هي الأنسب، لكن يبدو الأمر جيدا عندما تتحدث مع أحدهم".