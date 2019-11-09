محكمة فرنسية تقضي بالسجن 10 سنوات على داعشي شيشاني

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، السبت، حكما بالسجن 10 سنوات على شيشاني قاد في 2013 و2014 مجموعة إرهابية في سوريا.

واعترف الشيشاني حسان بيك تورشايف، الذي حصل على الجنسية الفرنسية في 2008، بأنه توجه إلى سوريا حيث بقي 3 أشهر في 2013 و2014، إلا أنه نفى مشاركته في عمليات إرهابية وأنه مارس القتل دفاعا عن النفس ما أدى إلى تخفيف العقوبة.

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وهو متهم بالمشاركة في المعارك وتدريب إرهابيين على استخدام متفجرات، كما يشتبه في أنه كان قائد مجموعة إرهابية في إمارة القوقاز التابعة لأحرار الشام التابعة لـ"الجبهة الإسلامية".

وأشار القاضي إلى أن "هذا الملف القضائي غير المعهود، إذ كان يفترض أن يحاكم المتهم أمام المحكمة الجنائية، حيث كان يواجه عقوبة السجن 10 سنوات، لكن النيابة العامة اعتبرت أن الوقائع إجرامية وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات الخاصة.

وفي مرافعاته طلب محامي المتهم من المحكمة عدم الانسياق وراء "الأوهام" المتعلقة بهذا الشخص، الذي عاش طفولة مرفهة في الشيشان عندما كان والده وزيرا في تسعينيات القرن الماضي.

وتورتشايف من مواليد غروزني عاصمة الشيشان الروسية، وجاء إلى فرنسا في 2002، حيث حصل على لجوء سياسي ثم الجنسية عام 2008، وهو الشقيق الأكبر لثلاثة أشقاء وشقيقة، وابن "وزير" شيشاني سابق خسر ثروته خلال حرب 1999-2000، ويعد اثنان من أشقائه في عداد القتلى في سوريا.