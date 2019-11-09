مأزق إخوان تونس وحكومة لبنان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: دراسة بريطانية: إيران تنفق 16 مليار دولار على مليشياتها، وفورين بوليسي: أردوغان يخطط لإعادة رسم الخارطة العرقية بالشرق الأوسط، وقائد عسكري ليبي: عناصر المليشيات تتراجع بجبهات طرابلس، واحتجاجات لبنان تحاصر مقار حكومية.. ودعوات للاعتصام أمام البرلمان، ومهلة تشكيل الحكومة في تونس تضع الإخوان تحت الضغط وتعمق عزلتهم، والحلبوسي: مبادرة تجمع السلطات الثلاث لمعالجة أزمات العراق، مصادر: الحريري طرح على عون حكومة من 18 حقيبة بوجوه جديدة، وقيادي مقرب من أردوغان يستقيل من حزبه احتجاجا على سياساته، ورئيس وزراء العراق يبدي استعدادا لإجراء تعديل وزاري استجابة للمتظاهرين، ومهلة دولية لحكومة الصومال لتحديد "النموذج الانتخابي"، والأمن العراقي يسيطر على ساحة الخلاني وسط بغداد.

وفي الاقتصاد تطالعون: حفارات النفط الأمريكية تنخفض لثالث أسبوع على التوالي، والاتحاد الأوروبي يعتزم وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، و"أديبك 2019" تستضيف 136 دولة في أكبر ملتقى عالمي لصناعة النفط، وبعد 5 جلسات مكاسب.. تصريحات ترامب تهبط بأسهم أوروبا، والمركزي الإماراتي يطلق هوية مرئية جديدة بداية 2020، ومعارض تركي: استعانة أردوغان بالخارج لتأمين الطاقة يهدد أمننا القومي.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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