شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أرامكو تعلن صدور نشرة الاكتتاب العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة الاكتتاب العام لأسهمها والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري.



ودعت الشركة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي

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