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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز".
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى "عدم وقوع أي إصابات بشرية خلال الانفجار"، مبيناً أن "الأضرار كانت فقط بعجلة إسعاف".
وكانت عبوة صوتية قد انفجرت في وقت سابق من، اليوم قرب شارع أبو نواس وسط بغداد.
ونفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.
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