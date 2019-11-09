شكرا لقرائتكم السعودية.. أرامكو تعلن عن صدور نشرة الاكتتاب العام لأسهمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة الاكتتاب العام لأسهمها والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري ودعت الشركة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي ‪ipo.saudiaramco.com

وتمثل نشرة اكتتاب أرامكو مرحلة مهمة في مسيرة اتخاذ قرار بشأن كمية الأسهم التي يتوجب على الفرد شراؤها، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة.

وكانت مصادر مطلعة لقناة "العربية" قد كشفت أن الحادي عشر من ديسمبر المقبل هو التاريخ المنتظر لبدء تداول أسهم عملاق النفط أرامكو في السوق السعودية تداول.

Advertisements

ووسط كثرة التكهنات التي دارت حول النسبة النهائية التي ستطرح في الاكتتاب العام الأولي، أفادت مصادر لوكالة رويترز أن الحكومة تتطلع لطرح 2% من أرامكو أمام المساهمين من الأفراد والمؤسسات.

كما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته سنة على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو بعد الطرح العام الأولي.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 26 نوفمبر على أن تنتهي فترة اكتتاب المؤسسات في الرابع من ديسمبر ليكون التسعير النهائي في الخامس من ديسمبر.

وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء السعودي أن إعلان أرامكو نيتها طرح جزء من أسهمها يعزز دورها الاقتصادي عالميا ويمثل خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030.