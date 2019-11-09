شكرا لقرائتكم رضا بهلوي للمحتجين بالعراق ولبنان: عدونا واحد وسوف ننتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه رضا بهلوي الإبن الأكبر للشاه محمد رضا بهلوي حاكم إيران الأسبق ، والذي يحظى بشعبية واسعة في إيران رسالة إلى المحتجين في العراق ولبنان قائلا عدونا واحد وسوف ننتصر.

وأضاف في رسالة باللغة العربية نشرها على حسابه في تويتر قائلا فيها "إلى جيراننا وأصدقائنا في العراق ولبنان؛ إن الشعب الإيراني يتضامن معكم في نضالكم الحيوي ضد الاستبداد. نحن نتابع عن كثب نضالكم من أجل نيل الهوية الوطنية والاستقلال.

إن للإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، عدو واحد ألا وهو نظام الجمهورية الإسلامية. فطوال 40 عاما ارتكب هذا النظام جرائم فظيعة ضد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. واليوم وعبر ميليشاته ووكلائه يرهب العراق ولبنان ودول أخرى في المنطقة بالفساد والقمع المطلقين. إن هذا النظام وقادته عديمي الضمير، لا يعبأون بكم أو ببلدانكم، ولكن فقط بقوتهم وثرواتهم. إن نضالكم من أجل نيل الحرية والعدالة محل إلهام. وبجهودكم جنبا إلى جنب جهود الشعب الإيراني، سينتهي هذا الفصل في تاريخنا الجماعي، مما سيسمح لنا ببناء منطقة مزدهرة وآمنة وحرة لأبنائنا.