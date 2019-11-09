أكدت معلومات قناة الـ"NBN" انتهاء الإجتماع الذي عقد في بيت الوسط، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ووزير المالية ​علي حسن خليل​ ومعاون أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله ​حسين الخليل​، مشيرة إلى أن الأمور لا تزال على حالها.

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كانت هذه تفاصيل خبر NBN عن اجتماع الحريري مع خليل ومعاون نصرالله: الأمور على حالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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