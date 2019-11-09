انتهى الاجتماع الذي جمع رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال سعد والوزير ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام ل​حزب الله​ ​حسين خليل​ في ​بيت الوسط​. وقد دام الاجتماع حوالي الساعتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الاجتماع بين الحريري وخليل ومعاون نصرالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.