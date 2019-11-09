الدفاع المدني حذر من خطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة المرتفعة

حذرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ المواطنين من استعمال ​الألعاب النارية​ او اضرام النيران لأي سبب كان او اطلاق المناطيد المضاءة بالشموع ما قد يؤدي إلى اشتعال ​الحرائق​ لا سيما في هذه الفترة التي تسيطر خلالها ​درجات الحرارة​ التي تفوق معدلاتها الموسمية وفقاً لما ورد ضمن نشرة احتمال اندلاع ​حرائق الغابات​ التي اظهرت ان ثمة خطرا كبيرا لتعرض العديد من المناطق للحرائق.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني على "تذكير المواطنين بضرورة التقيد بارشاداتها حول كيفية تفادي نشوب الحرائق".

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