علي حسن خليل: لبنان ملتزم بدفع السندات المستحقة باليورو في موعدها

أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​، لوكالة "رويترز"، أن ​لبنان​ ملتزم بدفع السندات المستحقة ب​اليورو​ في موعدها، موضحاً أن المطروح هو تأجيل اصدارات اليوروبوند المقررة نهاية الشهر الحالي.

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