LBC: الحريري يلتقي في هذه الاثناء وزير المال ومعاون نصرالله

افادت معلومات لقناة الـ "LBC" بأن "اجتماعا يُعقد في هذه الأثناء يجمع وزير المال ​علي حسن خليل​ ومعاون الامين العام لحزب الله الحاج ​حسين الخليل​ مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​".

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