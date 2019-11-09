الشركات المستوردة للنفط: استيراد كميات من البنزين والديزل في الأيام الماضية

أعلنت الشركات المستوردة للنفط في بيان، ردا على "الاشاعات التي تتحدث عن ان المستوردين توقفوا عن استيراد مادة ​البنزين​ والديزل"، أنه تم استيراد كميات من المادتين المذكورتين في الأيام القليلة الماضية وأن هناك بواخر تفرغ حمولتها في 4 شركات مختلفة اليوم وغدا وبعد غد.

كما أشارت الى ان هناك بواخر قيد التحميل ومتوقع وصولها في الأيام المقبلة ويُعمل على استيرادها مع المصارف.