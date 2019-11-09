الشركات المستوردة للنفط: استيراد كميات من البنزين والديزل في الأيام الماضية

أعلنت الشركات المستوردة للنفط في بيان، ردا على "الاشاعات التي تتحدث عن ان المستوردين توقفوا عن استيراد مادة البنزين والديزل"، أنه تم استيراد كميات من المادتين المذكورتين في الأيام القليلة الماضية وأن هناك بواخر تفرغ حمولتها في 4 شركات مختلفة اليوم وغدا وبعد غد.
كما أشارت الى ان هناك بواخر قيد التحميل ومتوقع وصولها في الأيام المقبلة ويُعمل على استيرادها مع المصارف.
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