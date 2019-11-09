حنكش: مشروع سد بسري نموذج للفساد

حيا عضو ​كتلة الكتائب​ ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ حراك ​مرج بسري​ اليوم، معتبرا ان "مشروع ​سد بسري​ هو نموذج للفساد أكان من ناحية مخالفة القوانين والشرائع البيئية، أو من خلال تقاعص ​القضاء​ عن إصدار حكمه بشكاوى ومراجعات عديدة، أو من خلال الشبهات حول الشركات المنفذّة للمشروع مستمرين بمعارضة هالمجزرة البيئية لحين وقفها نهائياً".



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