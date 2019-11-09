شركة بترول أبوظبي تعلن نجاحها بحفر أحد أطول آبار النفط في العالم

أعلنت شركة بترول ​أبوظبي​ الوطنية (أدنوك) عن نجاحها في حفر واحدة من أطول الآبار ب​العالم​، وذلك في جزيرة "أم العنبر"، بعمق أكثر من 12 ألف متر.

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