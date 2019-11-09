شركة بترول أبوظبي تعلن نجاحها بحفر أحد أطول آبار النفط في العالم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن نجاحها في حفر واحدة من أطول الآبار بالعالم، وذلك في جزيرة "أم العنبر"، بعمق أكثر من 12 ألف متر.
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