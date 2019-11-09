موراليس دعا الى حوار سياسي مع الاحزاب السياسية التي فازت بمقاعد في البرلمان

دعا الرئيس البوليفي ​ايفو موراليس​ الى حوار مع الاحزاب السياسية التي فازت بمقاعد في البرلمان في ​الانتخابات​ العامة الاخيرة التي افضت الى إعادة انتخابه.

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