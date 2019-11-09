دعا الرئيس البوليفي ايفو موراليس الى حوار مع الاحزاب السياسية التي فازت بمقاعد في البرلمان في الانتخابات العامة الاخيرة التي افضت الى إعادة انتخابه.
كانت هذه تفاصيل خبر موراليس دعا الى حوار سياسي مع الاحزاب السياسية التي فازت بمقاعد في البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.