البيت الابيض: ترامب يلتقي الامين العام لحلف الاطلسي الاسبوع المقبل

أعلن ​البيت الأبيض​ ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيستقبل ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​ في ​واشنطن​ السبت المقبل". وافاد بيان للادارة الاميركية ان "ترامب وستولتنبرغ سيبحثان التقدم الذي أحرزته دول الحلف من أجل زيادة موازنة الدفاع وضمان تقاسم أعباء أكثر عدالة".

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