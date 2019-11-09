وفاة فتاة في تدهور السيارة واشتعالها على أوتوستراد عمشيت

توفيت الفتاة س. خ. من بلدة بجه في ​قضاء جبيل​، نتيجة تدهور سيارتها على الأوتوستراد الذي يربط عمشيت بغرفين، وإشتعال النيران فيها. وعمل عناصر الدفاع المدني على اخماد النيران، ثم نقل مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ جثة الفتاة إلى مستشفى المعونات الجامعي في جبيل.



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