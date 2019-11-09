نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: الاضراب يوم الجمعة لن يؤثر على اي مريض

اكد نقيب أصحاب ​المستشفيات​ الخاصة ​سليمان هارون​ في حديث تلفزيوني أن "لا علاقة لموضوع استقبال المرضى على نفقة ​وزارة الصحة​، والمشكلة مع المرضى بشكل عام لأننا لا ندفع الى المستوردين فواتيرهم لأن الدولة لا تعطينا ​المال​".

ولفت هارون الى ان "المستشفيات تعاني من عجز مالي والاضراب يوم الجمعة لن يؤثر على اي مريض وهذا الاضراب هو بمثابة صرخة تطلقها المستشفيات".



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