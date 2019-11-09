جبق: سنصل إلى حل لأزمة إستيراد المواد الطبية من الآن حتى بداية الاسبوع المقبل

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​جميل جبق​، في حديث تلفزيوني، إلى إتفاق حصل سابقاً حول تأمين مليار و400 مليون دولار من أجل إستيراد ​الأدوية​ والمعدات الطبية، لافتاً إلى أن جمعية مستوردي المعدات الطبيعة أبلغته يوم الأربعاء عن عدم قدرتهم على تحويل الأموال إلى الخارج وتأمين الدولار.

ولفت جبق إلى أن تواصل مع حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، الذي أبلغه أن المبلغ المتفق عليه هو مليار دولار وبعدم القدرة على تغطية كل ما يتم إستيراده من الخارج، موضحاً أنه بعد ذلك تواصل مع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​، الذي أكد له أن المبلغ المتفق عليه هو مليار و400 مليون دولار.

وأشار جبق إلى أنه تواصل أيضاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، الذي وعده بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان، لافتاً إلى أن لبنان غير منتجة للمواد الطبية الأساسية، متوقعاً الوصول إلى حل من الآن حتى بداية الاسبوع المقبل، مؤكداً العمل على تأمين المواد اللازمة حتى لو اضطر إلى استيرادها عبر طائرات.