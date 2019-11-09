الخليل التقى رئيس اتحاد بلديات العرقوب  ورئيس بلدية كفرحمام

التقى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ في دارته في زغلة نائب رئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ ورئيس بلدية كفرحمام كامل حمود على رأس وفد من ​البلدية​.

وكانت مناسبة للتباحث بجملة مشاريع أعدتها البلدية وضرورة تحويل حقوق البلديات من أموال ​قطاع الاتصالات​ كما تطرق البحث إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.



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