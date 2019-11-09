رفضت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به روسيا بشأن احتمال نقل أعمالها من أراضي الولايات المتحدة، بسبب مسألة التأشيرات للدبلوماسيين الروس.
وأيدت 18 دولة، بينها بيلاروس وكازاخستان والصين وسوريا وإيران، المبادرة الروسية، فيما رفضتها 69، وامتنعت 72 عن التصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أممية ترفض مقترحا روسيا بشأن نقل أعمالها إلى خارج الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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