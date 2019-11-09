مؤتمر صحافي لسلامة الاثنين يتناول فيه موقف مصرف لبنان من الامور المتعلقة بالخدمات المصرفية

افادت قناة "الجديد" بأن "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين يتناول فيه موقف مصرف لبنان من الامور المتعلقة بالخدمات المصرفية قبل استئناف عمل المصارف".

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