مؤتمر صحافي لسلامة الاثنين يتناول فيه موقف مصرف لبنان من الامور المتعلقة بالخدمات المصرفية

افادت قناة "الجديد" بأن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين يتناول فيه موقف مصرف لبنان من الامور المتعلقة بالخدمات المصرفية قبل استئناف عمل المصارف".
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