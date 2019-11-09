إيلي الفرزلي: رئاسة الحريري الحكومة المقبلة ليست موضوع نقاش

استغرب نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني، الحديث عن مخالفة الدستور في عقد الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن الدستور واضح لناحية أن المجلس الدستوري هو الهيئة المشترعة الوحيدة.
وشدد الفرزلي على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي أن يصار إلى تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن رئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليست موضوع نقاش، معتبراً أن التسوية الرئاسية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري لا تزال قائمة.
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