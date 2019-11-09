ضاهر: توقيت وضع العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية مشبوه

سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا يتم وضع العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية في توقيت مشبوه، حيث ان البلد على حافة انفجار مالي واجتماعي؟"
وأضاف: "كيف لمجلس النواب إقرار قانون ظالم يعفي المجرم من ارتكاباته، وما القطبة المخفية في هذا التوقيت بالذات فهل بداء الوعي والصحوة في الشارع يدك مضاجع المسؤولين".
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