ضاهر: توقيت وضع العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية مشبوه

سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا يتم وضع ​العفو العام​ على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​ في توقيت مشبوه، حيث ان البلد على حافة انفجار مالي واجتماعي؟"

وأضاف: "كيف لمجلس النواب إقرار قانون ظالم يعفي المجرم من ارتكاباته، وما القطبة المخفية في هذا التوقيت بالذات فهل بداء الوعي والصحوة في الشارع يدك مضاجع المسؤولين".