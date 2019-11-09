قوى الأمن عممت صورة موقوف قام بعمليات سلب طالت عمال سوريين

عممت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، بناء على اشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: - م. م. (مواليد عام ١٩٨٠، لبناني)، لقيامه ب​عمليات سلب​ طالت عمال سوريين ضمن مناطق مختلفة، منتحلا صفة مسؤول في لجنة امنية لاحد الاحزاب ومستخدما دراجة آلية نوع "جوك" لون اسود، بحيث يقوم باصطحاب ضحاياه على متن هذه الدراجة ويطلب منهم الصعود الى احد المباني لملئ استمارة في مكتب الحزب المزعوم، ويبقي على محفظة وهاتف الخلوي للعامل بحوزته، ومن ثم يتوارى عن الانظار.

وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو453143/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.