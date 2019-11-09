حسن قبلان: ما قاله شربل نحاس عن الشيعة لم يقله البغدادي

اعتبر عضو المكتب السياسي في ​حركة امل​ ​حسن قبلان​ في حديث تلفزيوني ان "ما قاله الوزير السابق ​شربل نحاس​ لم يقله ​ابو بكر البغدادي​ عن ​الشيعة​ رغم قتاله لهم"، مشيرا الى انه "لم يسبق لأحد أن يبين حقده على الشيعة بالاستخفاف بشكلهم وملابسهم ومقاومتهم فكيف بهذا الذي يظهر نفسه لينين ​الثورة​ وينصب نفسه قائدأ لها ويطمح ليكون وزيرأ عنها وما اضمر احد شياء الا ظهر في فلتات لسانه".

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