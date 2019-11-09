اشارت المديرية العامة ل​أمن الدولة​ الى انه "يتم تداول مقاطع ​فيديو​ وصور و​أخبار​ عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن إشكال في إحدى خيم الإعتصام في ​وسط بيروت​ مع الإدعاء بمشاركة عناصر من أمن الدولة بلباس مدني فيه"، مؤكدة ان "لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الإشكال وأن لا أحد من عناصرها كان مشاركا فيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة: لا علاقة للمديرية بالاشكال الذي يتم التداول به بوسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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