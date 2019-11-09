شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستغل "تميم" الأزمات فى المنطقة لممارسة الإرهاب؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد واصل سياساته على مدار السنوات الماضية منذ عام 2011 القائمة على استغلال الاضطرابات الأمنية في ليبيا من أجل تحقيق مكاسب ضخمة على حساب جثث الشعب الليبي.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن أحدث التصريحات الصادرة عن اللواء هشام بورقعة قائد منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة في ليبيا كشفت أن قطر بجانب تركيا استغلوا الفراغ الأمني في تهريب السلاح والاتجار بالبشر.

وأوضح موقع قطريليكس، أن قطر وتركيا استغلا الفراغ الأمني لتهريب السلاح عن طريق الدروب الصحراوية في المنطقة الحدودية في ليبيا عبر استغلال بعض الأفارقة من أجل تنفيذ عمليات تهريب السلاح والاتجار في البشر والعمل على سفرهم إلى الدول الأوروبية وعلى رأسهم إيطاليا، حيث أصبحت ليبيا أرض خصبة للإرهاب في قطر وحققت فيها مكاسب ضخمة ولكن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أصدر تعليمات للحد من عمليات الإرهاب في الحدود الجنوبية والقضاء على كافة أشكال الوجود القطري والتركي.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أنه منذ الرابع من شهر أبريل الماضي يقود خليفة حفتر عملية عسكرية تحت اسم طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة التي تلقى دعما من قطر ومن تركيا.