مناقشات وزيارات ولقاءات بهدف التنمية.. تعرف على 15 نشاطًا للبرلمان فى أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” 15 نشاطا لمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، ما بين الموافقة على مشروعات قوانين هامة، وعقد لقاءات ثنائية بهدف التعاون المشترك، وكذلك عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة تطورات الأعمال على الأرض. وذلك على النحو التالى : 1. الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تعديل الكيانات الارهابية. 2. الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. 3. الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المتحف المصرى الكبير. 4. الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المتحف القومى للحضارة. 5. الانتهاء من مناقشة ٣ اتفاقيات دولية بهدف التعاون من أجل التنمية. 6. الموافقة على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ نظراً للظروف الأمنية فى البلاد. 7. تشكيل اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب. Advertisements 8. تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية. 9. عقد لقاء مع سفير سلوفيكيا فى القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك. 10. عقد لقاء مع سفير أرمينيا فى القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك. 11. عقد لقاء مع سفير بيلاروسيا فى القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك. 12. لقاء رئيس الجمعية الاوروبية للأمن (منظمة برلمانية دولية). 13. الاجتماع بنواب الوادي الجديد لبحث مشاكل المحافظة مع المسؤولين. 14. زيارة المتحف الكبير مع لجنة الاعلام لمتابعة تطورات الأعمال هناك. 15. استقبال الدكتور والجراح العالمي مجدي يعقوب وتكريمه من أجل مجهوداته.

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