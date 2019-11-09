شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوى الشريف بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اليوم أمانة محافظة الفيوم بحزب الحرية المصري، احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف، بقاعة الحديقة الدولية بالمحافظة بحضور لفيف من قيادات الحزب، حيث تلت هذه الاحتفالية افتتاح مقرين للحزب بالمحافظة وإقامة مؤتمر جماهيري حاشد في مركز يوسف الصديق، وقرية السنباط بمحافظة الفيوم.

جاء هذا بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، واللواء عبد القادر النواوى السكرتير العام بمحافظة بالفيوم، نائبا عن محافظ الفيوم، والنائب احمد مهنى، الامين العام للحزب، ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدى علام، والنائب اسماعيل نصر الدين، واللواء حسن ناجى، والنائب طلعت القواس، والدكتورة جيهان بيومى، امينة المرأة، والدكتور محمد فؤاد أمين محافظة الفيوم.

وشمل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة، بحضور عدد من الاهالي، وتم تكريم 350 عامل من عمال النظافة بالفيوم، تقديرا لدورهم ومجهوداتهم الذي يقومون بها من اجل المجتمع.

كما تقدم الدكتور صلاح حسب الله، بخالص التهاني للحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيا عودته على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، مؤكدا أن حزب الحرية المصري يسعى دائما لمشاركة المواطنين بالمحافظات جميع المناسبات حتى يكون معهم، خاصة وأن هؤلاء هم من يقفون خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ضد كل المؤامرات الخارجية.