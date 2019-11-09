الأوقاف ترد على أنباء دفع المصلين فواتير الكهرباء ورواتب الأئمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نفت وزارة الأوقاف، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجبار المصلين على دفع تبرعات لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ورواتب خطيب الجمعة والأئمة.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مصروفات كهرباء ومياه المساجد، ورواتب الخطباء سواء كانوا معينين أو يعملون بالمكافأة يتم تسديدها من الموارد الذاتية للوزارة، مشيرا إلى أن جمع التبرعات بالمساجد في الأساس، مخالفة تستوجب محاسبة العاملين.

وأضاف "طايع" في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الأوقاف سبق وأكدت أكثر من مرة أنها يقع على عاتقها شحن العدادات مسبوقة الدفع، وتَحمل الفواتير الخاصة بالمياه، وعدم ترك الأمر لمرتادي المساجد كما يردد البعض، مطالبة بعدم الالتفات لمثل هذه "الشائعات التي تهدم ولا تبني".

ودعا رئيس القطاع الديني، بعدم ترديد الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر عن وزارة الأوقاف، واستياق الأخبار الخاصة بالوزارة من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك ردًا على ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من منشورات تزعم إجبار وزارة الأوقاف، المصلين على تحمل فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالمساجد، وجمع تبرعات للخطباء.