بالصور.. تطعيم 173 ألف حالة ضد البلهارسيا في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

اختتمت مديرية الشئون الصحية في أسوان، أعمال حملة تطعيمات المواطنين وتلاميذ المدارس ضد البلهارسيا، تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية.

وقالت الدكتورة مروة محمود، إن الحملة نجحت في تطعيم 173 ألف و160 مواطنًا وتلميذًا بنسبة 100% من المستهدف الكلي للحملة.

وأضافت مدير إدارة الأمراض المتوطنة، أن الحملة استهدفت جميع الفئات العمرية في عدد من القري ذات نسب الانتشار العالية على مستوى محافظة أسوان، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة للقضاء علي البلهارسيا عام 2022 .