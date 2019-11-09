بعد إصابة 27 شخصًا باختناقات.. أهالي عزبة سمك يحررون محضرا ضد مصنع أبو زعبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حرر أهالي عزبة سمك في أبو زعبل بالخانكة، اليوم السبت، محضرًا، حمل رقم ٩٨٩٤ لسنة ٢٠١٩ إداري الخانكة، ضد مصنع السماد بالمنطقة بعد إصابة 27 مواطنًا من الأهالي بالاختناق جراء الأدخنة المتصاعدة.

وفي السياق أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خروج جميع المصابين، حيث استقبل مستشفى الخانكة في مقره المؤقت بقرية أبو زعبل، 27 حالة من المواطنين أهالي عزبة سمك، الواقعة على ترعة الإسماعلية في مواجهة مصنع أسمدة أبو زعبل، بادعاء إغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة تسربت من المصنع، وجرى عمل اللازم وخروج المصابين عدا حالة واحدة حرجة بسبب كبر السن.

فيما أكد الأهالي المرافقين للحالات، أن السبب يرجع إلى أدخنة مصنع الأسمدة، والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، حسب تأكيدهم.

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ونفى مصدر مسئول بالمصنع، صحة ما جاء في أقوال المواطنين، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة إجازة رسمية بالمصنع، وبالتالي كان مغلقًا.

من جانبه، أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة، بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية للوقوف على أسباب الاختناق، ومعاينة مصنعي الشبة والسماد.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات باختناقات، ويتهم الأهالي مصنع السماد المتواجد في المنطقة.