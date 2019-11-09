بحضور المحافظ.. أوقاف الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي في مسجد أبو العباس -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، في مسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك.

حضر الاحتفالية اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية بالإسكندرية.

وهنأ المحافظ المواطنين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا على ضرورة الاقتداء بسنة نبينا محمد في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية.

ووجه المحافظ الدعوة إلى الاقتداء بتعاليم الرسول الكريم التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار والابتعاد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف، حسب قوله.