محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، في مسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك.
حضر الاحتفالية اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية بالإسكندرية.
وهنأ المحافظ المواطنين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا على ضرورة الاقتداء بسنة نبينا محمد في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية.
ووجه المحافظ الدعوة إلى الاقتداء بتعاليم الرسول الكريم التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار والابتعاد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف، حسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور المحافظ.. أوقاف الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي في مسجد أبو العباس -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.