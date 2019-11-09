مسئول يمني: تصعيد الحوثيين في الحديدة مؤشر على مماطلتهم

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك إن استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، رغم نشر نقاط المراقبة الأممية، مؤشر على عدم جديتها في الرضوخ للسلام وتحدي الإرادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وأوضح رئيس الوزراء - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن الحكومة حريصة كل الحرص على إحلال السلام، لكنها في ذات الوقت لن تتوانى وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء