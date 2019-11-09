انفجرت عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني الليلة القول إنه لا توجد أي إصابات بشرية إثر الانفجار، موضحا أن الأضرار كانت فقط بسيارة إسعاف. توجد أي إصابات بشرية إثر الانفجار، موضحا أن الأضرار كانت فقط بسيارة إسعاف.

وكانت عبوة صوتية قد انفجرت في وقت سابق من، اليوم السبت، قرب شارع أبو نؤاس وسط بغداد.

ونفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دون إصابات بشرية ..انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.