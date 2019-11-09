سعد الحريري يهنيء اللبنانيين بالمولد النبوي

أرسل سعد الحريري رئيس وزراء الحكومة اللبنانية السابق، رسالة تهنئة لعموم المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف. وكتب الحريري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أطيب التهاني الى اللبنانيين وعموم المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف". الشريف". وتابع "نسأل الله بشفاعة الرسول الحبيب أن يحمي وطننا ⁧‫لبنان‬⁩ ويعين شعبه الطيب على مواجهة التحديات، وبلوغ الأهداف التي ينادي بها".

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