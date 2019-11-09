الرئيس اليمني يوجه كافة الأجهزة لتنفيذ اتفاق الرياض

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع والموقعة بنودها في الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعبر هادي -وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت- عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل الأشقاء في المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور، ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن