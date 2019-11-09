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مفتي لبنان يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات

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بينما تواصلت المظاهرات لليوم 24 على التوالي، دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمس، إلى الاستجابة لمطالب الشعب وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وقال دريان في رسالة إلى اللبنانيين «آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب، والمناطق، بعد ما استطاع الحراك الشعبي أن يوحد اللبنانيين على الطريق الصحيح، وأن يجمعهم في ساحة واحدة، هي ساحة دوت الخليج، آن الآوان ليستعيد الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية»، وأضاف أن الفرصة مواتية بعد هذه اليقظة الوطنية، «أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر، إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، والشروع فورا في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري، لمعالجة مشاكل البلاد».

على صعيد متصل، أغلقت محطات وقود عدة، أمس، أبوابها في لبنان مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية، ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ 17 أكتوبر.

وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب جبريل من شائعات عدة حول المصارف وعملها تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، مؤكدا أن المصارف «لن تقوم أبدا بالاقتطاع من الودائع» لديها.

دعوات مفتي لبنان للحكومة

الاستجابة لمطالب الشعب

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تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة

تنفيذ الورقة الإصلاحية للحريري

استعادة الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها


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