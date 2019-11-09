مفتي لبنان يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات

على صعيد متصل، أغلقت محطات وقود عدة، أمس، أبوابها في لبنان مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية، ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ 17 أكتوبر.
وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب جبريل من شائعات عدة حول المصارف وعملها تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، مؤكدا أن المصارف «لن تقوم أبدا بالاقتطاع من الودائع» لديها.
دعوات مفتي لبنان للحكومة
الاستجابة لمطالب الشعب
تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة
تنفيذ الورقة الإصلاحية للحريري
استعادة الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها
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