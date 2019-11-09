الرئيس اليمني يوجه مؤسسات الدولة بتنفيذ اتفاق الرياض

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، اليوم، للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع، والموقّعة بنودها في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

امتنان اليمن

عبّر هادي في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من الأشقاء في المملكة، لإخراج ذلك الجهد إلى النور، ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وتابع «نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة، ونفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته».

مرحلة جديدة

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ذكر أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب، واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوب البلاد.

وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كل التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

وثمّنت أطراف دولية وعربية جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ استقرار اليمن.