إفشال هجوم إرهابي في حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن) تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف قوات الأمن والجيش والمدنيين في مديرية «غيل باوزير» شرق المحافظة.

وأفاد مصدر في المنطقة العسكرية الثانية لـ«الاتحاد» أن قوات عسكرية وأمنية تمكنت بمساعدة مواطنين من اكتشاف موقع عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين في إحدى المزارع النائية بمنطقة «القارة» بضواحي مديرية «غيل باوزير»، موضحاً أن العبوتين كانتا معدتين للتفجير عن بعد وتم تفجيرهما من قبل فريق هندسي تابع لقوات الجيش المرابطة في معسكر «كوارتز» القريب من المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الجيش عثرت أثناء تمشيط المحيط العبوتين على جثة أحد العناصر الإرهابية ملقاة، إلى جانب عبوة ناسفة انفجرت بشكل خاطئ أمس الأول، خلال محاولة زرعها بجانب الطريق العام، موضحاً أن القوات العسكرية قامت بتأمين منطقة «القارة»، ونشرت عدداً من دورياتها للبحث عن أية عبوات أخرى بالمنطقة.

من جهة أخرى، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الديس الشرقية في ساحل حضرموت سيارة تحمل على متنها ذخائر أسلحة متنوعة أثناء محاولة تهريبها إلى جهات تخريبية داخل المحافظة. وأفاد المقدم عبدالله لحمدي أن القوات أوقفت سيارة وبعد تفتيشها تم العثور على أكياس بداخلها قذائف متنوعة وقنابل هجومية وصواعق متفجرة، موضحاً أن القوات ضبطت سائق السيارة وأحالته للتحقيق.

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