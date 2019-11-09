المكلا تبادل الوفاء للإمارات

المكلا (الاتحاد) شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حفلاً جماهيرياً حاشداً شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة نظير ما تقدمه لمديريات ساحل حضرموت من دعم بشتى المجالات الخدمية والإنسانية والطبية والأمنية.

وأقيم الحفل في حديقة الطفل بالمكلا، تضمن فقرات أبرزت الدور الإماراتي بساحل حضرموت، وعرض عدد من الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الإمارات لتطبيع الأوضاع، والتخفيف من معاناة الأهالي منذ لحظة تحرير الساحل من سيطرة تنظيم «القاعدة». وجسد المشاركون في الحفل الانسجام والإخاء بين عامة الشعب والإمارات نظيراً للأدوار والخدمات التي تلمسها المواطن وكانت عوناً له في ظل ما يمر به اليمن من أزمة تسبب بها الانقلاب الحوثي.

وقال رئيس الحملة الصحفي محمد عبدالله بوعيران، إن المشاركة الجماهيرية التي شهدتها مدينة المكلا جاءت استكمالاً للحملة الشعبية التي انطلقت مطلع هذا الشهر وحملت شعار «ماقصروا عيال زايد»، مضيفاً أن الحملة حققت رواجاً كبيراً وتفاعلاً جماهيرياً من مختلف النخب بحضرموت سواءً كانت سلطة محلية أو نخباً مجتمعية وصحفيين ومنظمات ومكونات مدنية، مختتماً حديثة بالتأكيد على استمرار هذه الحملة خلال الأيام القادمة والتي ابتدأت بمدينة المكلا، وتم تعزيزها أيضاً بمدينة «الشحر»، من خلال تشييد لوحة عملاقة لشكر دولة الإمارات العربية المتحدة.

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