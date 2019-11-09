البحرين: القبض على عناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلي

صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، أنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

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