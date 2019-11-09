الجمهوريون يطلبون هانتر بايدن للشهادة في تحقيق مساءلة ترامب

طلب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي من رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف الاتصال بهانتر بايدن، ومسرب المعلومات مجهول الهوية وغيرهما للإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات الاستماع العلنية التي تبدأ الأسبوع المقبل حول اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.

وكتب ديفين نونيس عضو مجلس النواب عن كاليفورنيا، وهو الجمهوري الأبرز في لجنة الاستخبارات، إلى رئيس اللجنة الديموقراطي آدم شيف، اليوم السبت، استجابة لطلب ديموقراطي لتبرير الاتصال بالأشخاص المذكورين.

وكتب نونيس: "الأميركيون يدركون عملية الاتهام بالتقصير المزيفة هذه، برغم جهود الديموقراطيين لإضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي"، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج.

ويريد الجمهوريون سماع شهادات نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، والمدير السابق لشركة الغاز الأوكرانية "بوريسما هولدينجز" وديفون آرتشر، عضو مجلس إدارة الشركة السابق، وألكسندرا تشالوبا، الموظفة السابقة في اللجنة الوطنية الديموقراطية.

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